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Политика

Могерини назначили сопредседателем комиссии ООН 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Могерини назначили сопредседателем комиссии ООН
Фото: ТАСС
Экс-главу дипломатии ЕС Федерику Могерини назначили на пост сопредседателя комиссии ООН высокого уровня по внутренне перемещённым лицам.
Об этом говорится в сообщении офиса Генерального секретаря ООН.
«Сопредседателями группы будут Федерика Могерини, бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, и Дональд Каберука, бывший президент Африканского банка развития», — цитирует сообщение РИА Новости.
Комиссия начнёт работу в начале 2020 года. Планируется, что через год после первого заседания, комиссии представит Генсеку ООН свои рекомендации.
Могерини покинула пост главы дипломатии ЕС с 1 декабря.
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Теги:
В мире , США , Федерика Могерини , ЕС , ООН , РИА Новости
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