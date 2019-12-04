Илона Маска отдали под суд

СМИ: Илон Маск предстал перед судом в США за клевету

В ходе заседания Маск отверг обвинения и заявил, что он не утверждал о том, что Ансуорт является педофилом. Адвокат главы SpaceX Алекс Спайро также подчеркнул, что речь идет "об оскорблениях, а не о констатации факта". В свою очередь сторона защиты обратила внимание суда на то, что Маск является влиятельным человеком и его оценки могут иметь определенный вес.

Заседание суда продолжится в среду, где ожидается, что Маск также даст показания.

Ансуорт участвовал в июне 2018 года в масштабной операции по спасению 12 детей и тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Он обнаружил их местонахождение в пещере и собрал команду, которой удалось их спасти. Маск и его компания SpaceX направили в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислали в помощь дайверам. Ансуорт в одном из интервью заявил, что подлодку невозможно использовать, что это лишь пиар-трюк и что Маск может "засунуть свою подлодку в одно место".

После этого Маск неоднократно обзывал дайвера педофилом и насильником детей. В письмах к журналистам американских изданий Маск продвигал теорию о том, что Ансуорт специально поселился в Таиланде, чтобы жениться на несовершеннолетней. На фоне критики Маск удалил такие твиты и извинился, заявив, что делал свои заявления под влиянием эмоций.

Однако Ансуорт подал на него в суд и требует опровержения порочащих его сведений и возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов. После подачи иска Маск заявил, что слова pedo guy, которыми он публично обозвал Ансуорта, вовсе не означали "педофил".