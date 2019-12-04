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В мире

СМИ: Илон Маск предстал перед судом в США за клевету 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Илона Маска отдали под суд
Фото: AP Photo / Chris Carlson
Глава компании SpaceX Илон Маск во вторник предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, которого предприниматель называл педофилом, сообщает телеканал CNBC.
В ходе заседания Маск отверг обвинения и заявил, что он не утверждал о том, что Ансуорт является педофилом. Адвокат главы SpaceX Алекс Спайро также подчеркнул, что речь идет "об оскорблениях, а не о констатации факта". В свою очередь сторона защиты обратила внимание суда на то, что Маск является влиятельным человеком и его оценки могут иметь определенный вес.
Заседание суда продолжится в среду, где ожидается, что Маск также даст показания.
Ансуорт участвовал в июне 2018 года в масштабной операции по спасению 12 детей и тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Он обнаружил их местонахождение в пещере и собрал команду, которой удалось их спасти. Маск и его компания SpaceX направили в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислали в помощь дайверам. Ансуорт в одном из интервью заявил, что подлодку невозможно использовать, что это лишь пиар-трюк и что Маск может "засунуть свою подлодку в одно место".
После этого Маск неоднократно обзывал дайвера педофилом и насильником детей. В письмах к журналистам американских изданий Маск продвигал теорию о том, что Ансуорт специально поселился в Таиланде, чтобы жениться на несовершеннолетней. На фоне критики Маск удалил такие твиты и извинился, заявив, что делал свои заявления под влиянием эмоций.
Однако Ансуорт подал на него в суд и требует опровержения порочащих его сведений и возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов. После подачи иска Маск заявил, что слова pedo guy, которыми он публично обозвал Ансуорта, вовсе не означали "педофил".
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Теги:
В мире , США , Педофилы , Илон Маск , SpaceX , Лос-Анджелес
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