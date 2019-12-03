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Демократы нашли основания для импичмента Трампу 

Парламентская газета 1 час назад
Демократы нашли основания для импичмента Трампу
Фото: РИА Новости
Члены Демократической партии обнародовали итоговый доклад расследования дела об импичменте президента США Дональда Трампа. Документ опубликован во вторник на сайте комитета по разведке палаты представителей.
В документе глава Белого дома обвиняется в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие в США выборы президента.
«Президент Трамп лично или действуя через агентов в и вне правительства США подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания», — говорится в предисловии к докладу объемом в 300 страниц.
Палата представителей конгресса США 31 октября одобрила резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. За проголосовали 232 конгрессмена, против — 196. Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время беседы глава США заявил, что было бы прекрасно, если бы украинский коллега поспособствовал восстановлению расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера. Демократы подозревают американского лидера в том, что он ставил проведение расследования в отношении своего политического ппонента условием предоставления военной помощи Украине.
Трамп заявляет, что призывал власти Украины лишь бороться с коррупцией и никаких условий не выдвигал.
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Теги:
В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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