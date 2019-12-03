Демократы нашли основания для импичмента Трампу

В документе глава Белого дома обвиняется в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие в США выборы президента.

«Президент Трамп лично или действуя через агентов в и вне правительства США подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания», — говорится в предисловии к докладу объемом в 300 страниц.

Палата представителей конгресса США 31 октября одобрила резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. За проголосовали 232 конгрессмена, против — 196. Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским

Во время беседы глава США заявил, что было бы прекрасно, если бы украинский коллега поспособствовал восстановлению расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера. Демократы подозревают американского лидера в том, что он ставил проведение расследования в отношении своего политического ппонента условием предоставления военной помощи Украине.

Трамп заявляет, что призывал власти Украины лишь бороться с коррупцией и никаких условий не выдвигал.