Брата и заместителя аль-Багдади схватили в Ираке

Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, известный как Ибн Халдун, считался «военным эмиром» в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки, передаёт телеканал Al-Sumaria.

Как писал News.ru, по данным правозащитников, боевики ИГ воспользовались атаками Анкары против курдов, остающихся главной силой в борьбе с джихадистами на Ближнем Востоке, и присоединились к поддерживаемой Турцией группировке боевиков в Сирии.