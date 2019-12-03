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Брата и заместителя аль-Багдади схватили в Ираке 

News.ru + ещё 6 11 часов назад
Брата и заместителя аль-Багдади схватили в Ираке
Фото: dpa/Global Look Press
Двоюродного брата и заместителя главаря запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного в октябре, поймали в иракском Киркуке. Информацию об этом подтвердили в спецслужбах ближневосточного государства.
Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, известный как Ибн Халдун, считался «военным эмиром» в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки, передаёт телеканал Al-Sumaria.
Как писал News.ru, по данным правозащитников, боевики ИГ воспользовались атаками Анкары против курдов, остающихся главной силой в борьбе с джихадистами на Ближнем Востоке, и присоединились к поддерживаемой Турцией группировке боевиков в Сирии.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство , Ирак
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