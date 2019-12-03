В США нашли новый повод обвинить Россию

Госдеп США утверждает, что РФ стремится влиять на выборы в соседних странах

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл выступил во вторник с утверждением, что Россия якобы стремится оказывать влияние на избирательные процессы в соседних странах.

"Они (власти России — прим. ТАСС) не только пытаются влиять на ход наших выборов. Они стараются влиять на ход выборов по всему периметру своей границы, в ЕС, особенно в тех странах, которые являются сравнительно молодыми демократиями", — утверждал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства США.

Он выступил в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, тема которых была сформулирована как "Будущее американской политики в отношении России".

Хейл выразил мнение, что Россия таким образом хочет отвлечь внимание от собственных проблем.

"Вы спросили о мотивации. Складывается впечатление, что Россия наносит удары, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Россия, как представляется, хочет доминировать над окружающими ее странами, возможно, иметь какой-то буфер. И они (власти России — прим. ТАСС) ищут возможности попытаться продемонстрировать, что Америка слаба. Поэтому они ищут возможности в таких местах, где есть конфликты, где государства не столь сильны, сколь могли бы быть", — полагает американский дипломат.

С его точки зрения, Россия добивается того, чтобы ее воспринимали на международной арене как сверхдержаву. "Думаю, они хотят восстановить свое самовосприятие и восприятие их на мировой арене в качестве сверхдержавы", — сказал Хейл, отвечая на вопросы сенатора Митта Ромни (республиканец, от штата Юта), который в прошлом пытался бороться за пост президента США, но терпел неудачи.

Законодатель в своем диалоге с заместителем госсекретаря дошел до того, что стал интересоваться, вынашивает ли Россия замыслы вторжения в соседние страны с целью увеличения численности своего населения.

"Стремятся ли они вторгнуться в соседние страны? Я имею в виду, численность ее (то есть России — прим. ТАСС) населения сокращается. Хотят ли они захватить население постсоветских государств, чтобы увеличить численность собственного населения и укрепиться в качестве промышленной и экономической державы? Чего они надеются добиться?" — спросил у Хейла Ромни.

Кроме того, замглавы американской дипломатии отрицательно ответил на вопрос сенатора Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси), известно ли ему о каких-либо свидетельствах, указывающих на вмешательство Украины в американские выборы 2016 года.

"Мне не известно", — сказал по этому поводу Хейл.

Он не согласился с тем, что "надувательством" надо считать выводы о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Слово "надувательство" использует в этом контексте президент США Дональд Трамп

Обвинения американской разведки

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер , которого назначили для этого на пост спецпрокурора. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы республиканца Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.