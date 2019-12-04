Трамп оценил встречу с Джонсоном

Трамп позитивно оценил встречу с Джонсоном

"Я доволен моей встречей с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит, 10, вчера вечером. Мы обсудили много тем, включая НАТО и торговлю", — указано в публикации.

Встреча Джонсона и Трампа прошла на полях двухдневного саммита НАТО, начавшегося во вторник в британской столице. Основные переговоры лидеров государств и правительства Североатлантического альянса пройдут в среду.