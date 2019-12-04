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Трамп позитивно оценил встречу с Джонсоном 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Трамп оценил встречу с Джонсоном
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп оценил позитивно прошедшую во вторник встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.
"Я доволен моей встречей с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит, 10, вчера вечером. Мы обсудили много тем, включая НАТО и торговлю", — указано в публикации.
Встреча Джонсона и Трампа прошла на полях двухдневного саммита НАТО, начавшегося во вторник в британской столице. Основные переговоры лидеров государств и правительства Североатлантического альянса пройдут в среду.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , США , Безопасность , Саммит , Борис Джонсон , Дональд Трамп , НАТО , Великобритания
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