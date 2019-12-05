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СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» 

Lenta.ru + ещё 14 26 минут назад
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Фото: сайт отделения «Единой России» в Севастополе
Служба безопасности Украины подтвердила задержание члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. Об этом сообщается на сайте организации.
Кучерявый был задержан во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе. По информации разведчиков, он собирался получить украинский заграничный паспорт.
На политика заведено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В своем сообщении СБУ подчеркивает, что Кучерявый занимает «антиукраинскую позицию», а также способствовал «российской оккупации» полуострова в 2014 году.
Ранее о задержании Кучерявого сообщил крымско-татарский канал ATR. Задержанию способствовали активисты крымско-татарской организации «Аскер», которую финансирует владелец ATR и бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.
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Теги:
В мире , Происшествия , Безопасность , Крым наш , Ленур Ислямов , СБУ , Единая Россия
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