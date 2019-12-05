СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Кучерявый был задержан во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе. По информации разведчиков, он собирался получить украинский заграничный паспорт.

На политика заведено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В своем сообщении СБУ подчеркивает, что Кучерявый занимает «антиукраинскую позицию», а также способствовал «российской оккупации» полуострова в 2014 году.