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Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет 

Рамблер 1 час назад

Россия и Украина договорились о транзите нефти

Россия и Украина заключили 10-летнее соглашение на транзит нефти по территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинской компании «Укртранснафта».

На Украине заявили о существовании только одного народа

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине нет малых народов: по его мнению, в стране есть лишь один многонациональный украинский народ. Об этом сообщает «Украинская правда».

Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»

Активист Майдана и ветеран войны в Донбассе Алексей Яремчук переехал в Германию, там ему сломали нос и обвинили в нацизме, и теперь он ищет убежища в Канаде. Об этом он сам написал в статье для украинского «Корреспондента».

Saxo Bank дал шокирующий прогноз на 2020 год

В 2020 году Венгрию изгонят из Евросоюза, Дональд Трамп не будет переизбран президентом США, а нефть подорожает до 90 долларов. Таковы «шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2020 год. Они были обнародованы на сайте банка.

Российские паспорта хотят заменить

В России следует создать удостоверения личности гражданина. Так, как сообщает «Российская газета», считает депутат Госдумы Сергей Иванов. Он уже внес соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.

Украинка пригрозила мировым скандалом

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Украинская писательница и чиновница Ирена Карпа устроит международный скандал из-за того, что во Франции ее дочь назвали россиянкой. Об этом она сама рассказала в своем фейсбуке.

Спортивный позор России: найден виновный в скандале

В западной прессе появились новые подробности расследования WADA о данных Московской лаборатории. По информации Sports Integrity Initiаtive, манипуляции препятствовали расследованию допинговых дел двух российских биатлонистов. Отмечалось, что Россия якобы признала вину, а изменения внес системный администратор Евгений Мочалов, муж директора лаборатории Елены Мочаловой. Минспорта РФ опровергает эти сведения.

«Три минуты на гибель россиян и началась Украина»

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Телешоу «60 минут» посвятило гибели 19 россиян в ДТП в Забайкалье три минуты, после чего «началась Украина». На это в своем фейсбуке обратила внимание журналистка Елена Рыковцева.

Cолдат умер на cлужбе после отказа мыть туалеты

Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода. ЧП произошло в пятницу, 29 ноября, но известно об этом стало только сейчас, сообщает «Бугульминская газета».

Россиянам рассказали, как снизить плату за ЖКХ

Снизить плату за услуги ЖКХ можно, если доказать, что решение о ее повышении было принято незаконно. Об этом «Российской газете» сообщила Светлана Разворотнева из «ЖКХ Контроля».

Крупнейшая катастрофа в истории

3 декабря 1984 года на заводе по производству удобрений в индийском Бхопале произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории, повлекшая за собой беспрецедентное количество жертв. В результате выброса в атмосферу около 42 т ядовитых паров в первые сутки погибли до 4 тыс. человек. Еще порядка 15-18 тыс. умерли в последующие годы от последствий воздействия химикатов на организм. Всего пострадали до 600 тыс. жителей Индии. Американские хозяева завода выплатили компенсации на общую сумму $470 млн
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Елена Мочалова , Сергей Иванов , Евгений Мочалов , Елена Рыковцева , Дмитрий Разумков , Ирена Карпа , Дональд Трамп , Saxo Bank , Минспорта , ЕС , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство , Верховная Рада , РИА Новости , "Российская газета" , Reuters
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