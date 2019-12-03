Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ

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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки». Видеозапись их выступления опубликовал на своей странице в Facebook бывший президент Петр Порошенко.
Политики требуют от главы государства не идти на компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства. Они также считают недопустимым обсуждение выбранного Киевом курса на вступление в ЕС и НАТО. Говоря о конфликте в Донбассе, депутаты потребовали добиться, чтобы проведение выборов на подконтрольных самопровозглашенным республикам территориях не допускалось до разоружения и передачи Киеву контроля над границей с Россией.
Кроме того, оппозиционные партии требуют не допустить компромисса по вопросу территориальной принадлежности Крыма и не соглашаться на прекращение судебных разбирательств с Россией в международных судах.
Свои требования депутаты, общее число которых составляет 71 человек, назвали «красными линиями», пересечение которых «нанесет непоправимый ущерб Украине». Они призвали все партии и общественные организации страны присоединиться к их требованиям.
Ранее стало известно, что проект итогового документа, который может быть принят по результатам встречи в «нормандском формате», не содержит прорывных идей. В украинском правительстве считают, что предварительное коммюнике, которое подготовили и согласовали стороны, является «очень дипломатическим».
До этого секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и российско-украинская граница.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Алексей Данилов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Правительство Украины , Верховная Рада , НАТО
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