Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве "заминировали" храм Христа Спасителя
В Москве "заминировали" храм Христа Спасителя
Происшествия
На Украине задержали члена «Единой России»
На Украине задержали члена «Единой России»
В мире
На улице в Якутске обнаружили крокодила
На улице в Якутске обнаружили крокодила
Происшествия
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет
В мире

Президент Литвы: cтраны НАТО должны признать Россию угрозой 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
«Очень важно назвать Россию угрозой»
Фото: Reuters
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров стран НАТО рассматривать Россию как угрозу мировому порядку.
Об этом он заявил на встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.
«Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что «крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Видео дня. Помочившийся в подъезде мужчина загремел на 12 лет
RT на русском: последние новости
Спикер Рады рассказал о едином народе Украины Спикер Рады рассказал о едином народе Украины Хейл: США не достигли главных целей санкциями против России Хейл: США не достигли главных целей санкциями против России В Совфеде оценили идею привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе В Совфеде оценили идею привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе 
Теги:
В мире , Кавказ , Политика , Прибалтика , Владимир Путин , НАТО , Интерфакс , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя
В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя 2
На Украине задержали члена «Единой России»
На Украине задержали члена «Единой России» 3
На улице в Якутске обнаружили крокодила
На улице в Якутске обнаружили крокодила 7
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет 15
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции 66
Видео
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
00:45
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
США Происшествия
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
02:48
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
00:16
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
Происшествия В мире
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
02:27
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение