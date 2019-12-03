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В Госдепартаменте сообщили о проведении дискуссий о расширении «нормандского формата» 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
«Нормандский формат» могут расширить
Фото: globallookpress.com
Дискуссии о расширении нормандского формата ведутся, при этом США и без этого тесно взаимодействуют с Францией и Германией в вопросе по ситуации на Украине. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.
"Существуют дискуссии по поводу попыток расширить его (формат переговоров прим. ТАСС), буду держать вас в курсе", — сказал он, не уточнив, кто именно ведет такие дискуссии и идет ли речь о расширении формата за счет США.
По его словам, исторически сложилось так, что Вашингтон не является участником этого формата.
"Но мы очень, очень тесно взаимодействуем с Германией и Францией в этом отношении, мы также говорим с Соединенным Королевством. Мы в значительной степени присутствуем в этом процессе", — добавил при этом Хейл.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Последняя встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров. 9 декабря в Париже пройдет очередной саммит "нормандской четверки".
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Дэвид Хейл , Госдеп США , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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