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Лукашенко заметил признаки нового передела мира 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Лукашенко заметил признаки нового передела мира
Фото: РИА Новости
Мировые лидеры все чаще решают проблемы «с позиции силы», а не на основании международного права. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Политик признался, что подозревает новый передел мира. «Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», — заявил белорусский лидер.
Он напомнил, что Белоруссия призывает решать глобальные и региональные проблемы мирным путем. Лукашенко при этом отметил, что международного права уже не существует. Он обратил внимание на нарастание напряженности в международных отношениях и увеличение числа конфликтов.
В то же время белорусский лидер призвал прислушаться к инициативам Минска об «обновлении широкого диалога от Атлантики до Владивостока по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества».
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова взять на себя разработку декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. При этом президент предложил провести в Минске международный диалог по безопасности.
7 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не хочет оказаться на острие блокового противостояния между Россией и НАТО. Дипломат отметил, что европейская безопасность является взаимозависимой, поэтому нельзя отказаться от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не вызвав системный кризис. Макей сказал, что только путем ответственного диалога можно избежать глобального конфликта.
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Теги:
В мире , СНГ , Владимир Макей , Александр Лукашенко , НАТО
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