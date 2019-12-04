Лукашенко заметил признаки нового передела мира

Мировые лидеры все чаще решают проблемы «с позиции силы», а не на основании международного права. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко , сообщает БЕЛТА.

Политик признался, что подозревает новый передел мира. «Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», — заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что Белоруссия призывает решать глобальные и региональные проблемы мирным путем. Лукашенко при этом отметил, что международного права уже не существует. Он обратил внимание на нарастание напряженности в международных отношениях и увеличение числа конфликтов.

В то же время белорусский лидер призвал прислушаться к инициативам Минска об «обновлении широкого диалога от Атлантики до Владивостока по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова взять на себя разработку декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. При этом президент предложил провести в Минске международный диалог по безопасности.