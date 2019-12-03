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Зеленскому поставили ультиматум перед встречей в «нормандском формате» 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Зеленскому поставили ультиматум
Фото: РИА Новости
Фракции партий «Евросолидарность», «Батькивщина» и «Голос» в Верховной Раде поставили ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому накануне встречи «нормандской четверки».
Представители партий Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука зачитали с трибуны парламента несколько требований в адрес президента, передает «Страна.ua».
Так, от Зеленского потребовали не идти ни на какие компромиссы «насчет унитарного государства и федерализации», «европейского и евроатлантического курса», «деоккупации и возвращения Крыма».
Также среди условий значится отказ от «политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей».
Еще одно требование — недопустимость «остановок международных судебных процессов против России».
Ранее сообщалось, что в Киеве не увидели «прорывных идей» в коммюнике «нормандской встречи».
Напомним, саммит в «нормандском формате», в который входят Россия, Украина, Германия и Франция, должен пройти 9 декабря в Париже.
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Комментарии4 
Теги:
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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