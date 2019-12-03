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Трамп заявил, что НАТО нужно больше гибкости 

РИА Новости 1 час назад
Трамп раскрыл, что нужно НАТО
Фото: РИА Новости
НАТО нужно больше гибкости не только в отношениях с Россией, но и в вопросах борьбы с терроризмом и отношений с Китаем, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Президент (Макрон) и я, думаю, мы оба чувствуем, что нам нужно больше гибкости. Думаю, мы оба согласны с этим. Чтобы применять ее к разным вопросам, не только к одной конкретной стране", — сказал он журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Многие говорят, что изначально это было предназначено для подходов к Советскому Союзу, потом России. Но есть и другие вещи, такие как радикальный исламский терроризм, невероятный рост Китая", — добавил он.
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Теги:
В мире , Азия , Ближний Восток , Европа , Конфликты , Политика , США , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , НАТО , Китай
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