Названа причина для улучшения отношений Турции и России

Оппозиция Турции назвала причину для улучшения отношений с Россией

Турецкий политик и вице-президент оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Гюрсель Текин в интервью «Ленте.ру» заявил, что его стране нужно углублять отношения с Россией

«Мое личное мнение: нам нужно углублять наши отношения с Россией. С коммерческой точки зрения это очень важно», — сказал политик.

Он добавил, что отношения между Москвой и Анкарой никак не зависят от других стран. Текин отметил, что только сама Турция должна определить, с какими странами и на каких условиях стоит вести торговлю.

Полное интервью с политиком выйдет позднее на «Ленте.ру».

В ноябре лидер турецкого движения «Россия — Крым — Турция» бизнесмен Яздан Кайя заявил, что между Турцией и Крымом существует историческая связь, поэтому сторонам необходимо сотрудничать. Он также указал, что полуостров присоединился к России по собственной воле.