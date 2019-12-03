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Оппозиция Турции назвала причину для улучшения отношений с Россией 

Lenta.ru 41 минуту назад
Названа причина для улучшения отношений Турции и России
Фото: ТАСС
Турецкий политик и вице-президент оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Гюрсель Текин в интервью «Ленте.ру» заявил, что его стране нужно углублять отношения с Россией.
«Мое личное мнение: нам нужно углублять наши отношения с Россией. С коммерческой точки зрения это очень важно», — сказал политик.
Он добавил, что отношения между Москвой и Анкарой никак не зависят от других стран. Текин отметил, что только сама Турция должна определить, с какими странами и на каких условиях стоит вести торговлю.
Полное интервью с политиком выйдет позднее на «Ленте.ру».
В ноябре лидер турецкого движения «Россия — Крым — Турция» бизнесмен Яздан Кайя заявил, что между Турцией и Крымом существует историческая связь, поэтому сторонам необходимо сотрудничать. Он также указал, что полуостров присоединился к России по собственной воле.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Политика , Народно-республиканская партия , Lenta.ru , Турция
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