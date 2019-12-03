Зеленский решил вернуть домой украинских гастарбайтеров

Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев, уехавших на работу за рубеж

Фото: Посольство Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал государственную программу по стимулированию возвращения в страну граждан, которые выехали на заработки за границу. Об этом глава государства сообщил во вторник в Facebook. "Запускаем новую государственную программу для тех, кто хочет вернуться на Украину, для тех, кто собирается искать лучшей доли за рубежом", — написал он. Зеленский сообщил, что на первом этапе госпрограмма предусматривает доступные кредиты для собственного дела под 5%, 7% и 9% годовых. "Возвращайтесь и оставайтесь!".

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