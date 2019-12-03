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Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев, уехавших на работу за рубеж 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Зеленский решил вернуть домой украинских гастарбайтеров
Фото: Посольство Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал государственную программу по стимулированию возвращения в страну граждан, которые выехали на заработки за границу. Об этом глава государства сообщил во вторник в Facebook.
"Запускаем новую государственную программу для тех, кто хочет вернуться на Украину, для тех, кто собирается искать лучшей доли за рубежом", — написал он.
Зеленский сообщил, что на первом этапе госпрограмма предусматривает доступные кредиты для собственного дела под 5%, 7% и 9% годовых. "Возвращайтесь и оставайтесь!".
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Теги:
В мире , Политика , Украина , Владимир Зеленский
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