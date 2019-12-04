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Москву обвинили в «оглуплении» украинцев 

Рамблер + ещё 2 39 минут назад
Преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан заявил, что уровень образованности украинцев оставляет желать лучшего, и обвинил Россию в подавлении интеллектуального потенциала страны. Об этом сообщает «Новое время».
«Веками царская Россия, не покладая рук, выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев, агрессивно подавляя любые попытки нашего народа развивать собственную науку, культуру и искусство. Эстафету с энтузиазмом подхватили большевики», — заявил Компан.
По его мнению, власти России занимались этим, так как необразованной провинцией легче управлять. Компан подчеркнул, что почти 30 лет независимости не исправили ситуацию, и теперь украинские власти позволяют стране погрузиться «в темноту неведения, неграмотности и отсталости».
«Нас мало и мы, к сожалению, тупеем», — заявил он.
Компан заявил, что его пугает необразованность людей, которые пришли к власти на Украине. По его словам, многие из них ограничились уровнем средней школы.
«Хорошая власть и настоящая элита не возьмется из ниоткуда. Она создастся из мальчиков и девочек, что только начинают свой путь и еще не успели заразиться ни «квартальным» юмором, ни «рошеновской» коррупцией, ни медведчуковским «патриотизмом», — написал он.
Компан отметил, что такая власть может никогда и не появится, если молодые украинцы разъедутся по разным странами в поисках лучшей жизни.
Как сообщал «Рамблер», ранее интернет-пользователи раскритиковали нового министра образования и науки Украины Анну Новосад за ошибки в тексте. В ее посте на Facebook нашли пунктуационные ошибки, неверные склонения и заимствования из русского языка.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Видео , Украина , Ситуация в мире , Москва
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