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Криминал

Киевский эксперт обвинил Россию в «оглуплении» украинцев 

РИА Новости + ещё 1 14 минут назад
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
"Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает", — пишет Компан.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что царская Россия якобы "столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев, агрессивно подавляя любые попытки нашего народа развивать собственную науку, культуру и искусство". Такой же политики якобы придерживалась и советская власть, которая "переманивала лучшие умы и яркие таланты" с Украины, утверждает эксперт.
При этом Компан посетовал, что после 28 лет "независимости и майданов" украинские власти продолжают "дело Ленина-Сталина", в то время как страна "очень быстро погружается во мрак незнания, необразованности и отсталости".
"Нас мало и мы, к сожалению, тупеем. Я даже имею в виду не природные способности. Спору нет, смекалка, природная хватка, умение плести многоходовые интриги у многих на должном уровне", — считает эксперт.
Подтверждением этого, по мнению Компана, являются новые люди во власти страны.
"Ну, разве могут быть умными люди, которые без всякого образования, часто не умеющие написать двух строк или пораженные патологической нелюбовью к книгам, сумели пролезть на самую верхушку, чтобы вести в будущее десятки миллионов теряющих надежду людей?" — заключил он.
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Ситуация в мире
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