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Макрон назвал Францию главной морской державой в Европе 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Макрон назвал Францию главной морской державой в Европе
Фото: Reuters
Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя развитие флота страны, заявил о главенствующей роли Военно-морских сил Франции по обеспечению безопасности в Европе и мире.
«У Франции есть миссия на будущее — быть уравнивающей баланс сил морской державой… Мы являемся первой морской державой в Европе… второй морской державой в мире», — цитирует его выступление на мероприятии в Монпелье ТАСС.
Макрон также отметил, что контроль над морским пространством становится главной задачей в современном мире, а нарушение торговых границ в море представляет всё большую угрозу.
«Мы создаём беспрецедентный и ранее невиданный потенциал в морской сфере, чтобы защитить нашу территорию и взять на себя эту роль великой морской державы в мировом балансе сил», — заключил он.
Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли потребовала от США перестать навязывать вооружения членам НАТО, а также призвала страны Европы создать военные инструменты, в соответствии с их «экономической и политической мощью».
В начале ноября в интервью The Economist Макрон посоветовал ЕС самой начать контролировать свою судьбу, не полагаясь на НАТО, которое переживает «смерть мозга».
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Теги:
В мире , Флоранс Парли , Эммануэль Макрон , Министерство обороны , ЕС , НАТО , The Economist , ИТАР-ТАСС , Франция
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