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Словарь Dictionary выбрал слово года 

РИА Новости + ещё 5 8 часов назад
Выбрано слово года
Фото: РИА Новости
Онлайн-словарь английского языка Dictionary выбрал словом 2019 года прилагательное "экзистенциальный", которое часто употреблялось при обсуждении климатических изменений, насилия с применением оружия и демократических институтов, сообщает на сайте ресурса.
Словарь приводит два значения этого слова. Первое — "имеющий отношение к существованию" — возникло в английском языке в конце XVII века. Слово "экзистенциальный" в этом значении часто употребляется, когда "факт существования кого-либо или чего-либо находится под угрозой". Употребление слова "экзистенциальный" во втором значении, как "связанного с природой человеческого существования, определяемой свободным выбором человека" — было впервые зафиксировано в начале XX века. Это значение связано с философским направлением "экзистенциализм", в центре внимания которого находится уникальность человеческого бытия.
"Прилагательное "экзистенциальный", как слово и как тема, занимало видное место при обсуждении тем, которые доминировали в 2019 году: изменение климата, насилие с применением оружия и демократические институты. Оно также возникало в более несерьезных материалах популярной культуры, что говорит о его месте в культуре эпохи", — говорится на сайте словаря.
Как отмечает словарь, в 2019 году интернет-пользователи часто искали значение слова "экзистенциальный" после того, как его использовали политики. Так, после того, как кандидат в президенты США сенатор Берни Сандерс в феврале заявил, что изменение климата "представляет экзистенциальную угрозу", число поисковых запросов этого слова увеличилось на 179%. А когда экс-вице-президент США Джо Байден назвал главу Белого дома Дональда Трампа "экзистенциальной угрозой Америки", интерес интернет-пользователей к этому слову возрос на 1000%.
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Теги:
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Берни Сандерс
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