Выбрано слово года

Словарь Dictionary выбрал слово года

Онлайн-словарь английского языка Dictionary выбрал словом 2019 года прилагательное "экзистенциальный", которое часто употреблялось при обсуждении климатических изменений, насилия с применением оружия и демократических институтов, сообщает на сайте ресурса.

Словарь приводит два значения этого слова. Первое — "имеющий отношение к существованию" — возникло в английском языке в конце XVII века. Слово "экзистенциальный" в этом значении часто употребляется, когда "факт существования кого-либо или чего-либо находится под угрозой". Употребление слова "экзистенциальный" во втором значении, как "связанного с природой человеческого существования, определяемой свободным выбором человека" — было впервые зафиксировано в начале XX века. Это значение связано с философским направлением "экзистенциализм", в центре внимания которого находится уникальность человеческого бытия.

"Прилагательное "экзистенциальный", как слово и как тема, занимало видное место при обсуждении тем, которые доминировали в 2019 году: изменение климата, насилие с применением оружия и демократические институты. Оно также возникало в более несерьезных материалах популярной культуры, что говорит о его месте в культуре эпохи", — говорится на сайте словаря.