Кличко пожаловался на потерю жизненных сил и морщины

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья в последние годы. Он сделал это во время отчета о работе властей украинской столицы, передает издание «Страна.ua».

По словам Кличко, последний год работы добавил ему седины, морщин и лишнего веса. Он отметил, что поправился на три килограмма, но пообещал сбросить два из них. Также Кличко пожаловался, что по утрам его «смарт-часы показывают не более 20 процентов жизненных сил».

«Но я встаю. Иду. И работаю», — заявил мэр, отметив, что видит своей целью превращение Киева в лучший город мира.

Говоря о событиях подходящего к концу года, он указал на его насыщенность, вспомнив о поездках в Давос, Париж, Вашингтон и Лас-Вегас. Также Кличко похвастался покупкой нового велосипеда, на котором за год проехал по Киеву 1700 километров.

6 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Расследование начато по факту возможной государственной измены и хищений при застройке украинской столицы. Кличко заявил, что дело не имеет перспектив и вызывает у него смех.

Ранее также сообщалось, что НАБУ возбудило дело против Кличко по подозрению в хищении бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Сообщалось, что дело было возбуждено по требованию Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).