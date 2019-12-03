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Кличко пожаловался на потерю жизненных сил и морщины 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Кличко пожаловался на потерю жизненных сил и морщины
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья в последние годы. Он сделал это во время отчета о работе властей украинской столицы, передает издание «Страна.ua».
По словам Кличко, последний год работы добавил ему седины, морщин и лишнего веса. Он отметил, что поправился на три килограмма, но пообещал сбросить два из них. Также Кличко пожаловался, что по утрам его «смарт-часы показывают не более 20 процентов жизненных сил».
«Но я встаю. Иду. И работаю», — заявил мэр, отметив, что видит своей целью превращение Киева в лучший город мира.
Говоря о событиях подходящего к концу года, он указал на его насыщенность, вспомнив о поездках в Давос, Париж, Вашингтон и Лас-Вегас. Также Кличко похвастался покупкой нового велосипеда, на котором за год проехал по Киеву 1700 километров.
6 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Расследование начато по факту возможной государственной измены и хищений при застройке украинской столицы. Кличко заявил, что дело не имеет перспектив и вызывает у него смех.
Ранее также сообщалось, что НАБУ возбудило дело против Кличко по подозрению в хищении бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Сообщалось, что дело было возбуждено по требованию Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).
В сентябре украинское правительство согласовало увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.
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Теги:
В мире , Виталий Кличко , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Киев
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