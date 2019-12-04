Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию

Визит экс-председателя парламента Грузии, лидера «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в Москву внес раскол в грузинскую оппозицию, которая ранее объединилась вокруг требования провести выборы в парламент в 2020 году по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани заявила, что покидает этот объединенный формат, так как для нее «неприемлем» визит Нино Бурджанадзе в Россию.
По ее словам, объединившиеся партии должны быть едиными во внешнеполитических приоритетах.
«Мы готовы работать только с прозападными партиями», — сказала Чарквиани.
«Россия — это красная линия, мы объединялись, чтобы не допустить сдачи Грузии России», — сказала она.
Недовольство этим визитом высказывают и представители других оппозиционных партий, но они пока не объявили, что покидают общий с «Демократическим движением» формат.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Нино Бурджанадзе направилась в Москву для обсуждения вопросов, связанных с «оккупированными регионами Грузии» — так в Тбилиси называют Абхазию и Южную Осетию.
В пресс-службе партии заявили, что Нино Бурджанадзе «проведет встречи с представителями администрации президента России и политических кругов этой страны».
В Тбилиси она вернется к концу недели.