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Двойник Зеленского сыграет президента в кино 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Двойник Зеленского сыграет президента в кино
Фото: globallookpress.com
Двойник Владимира Зеленского — автомеханик из Узбекистана Умид Исабаев сыграет президента Украины в сериале «Слуга народа». Сейчас двойник украинского лидера находится в Ялте, где обучается азам актёрского мастерства, там же будут проходить и съёмки.
Умид Исабаев на волне популярности сейчас может изменить всю свою жизнь, поэтому он принимает все предложения. Он согласен на всё: от участия в Comedy Club до съёмок в кино, пишет Mash. Сериал «Слуга народа» может стать для новоиспечённого артиста прорывным в открывшейся карьере.
Ранее News.ru сообщал, что Умиджон Исабаев, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, что спросил бы у главы государства. По его словам, схожесть с политиком он заметил, когда Зеленского избрали на его пост. Уроженец Узбекистана отметил, что теперь к нему часто подходят люди и просят сфотографироваться.
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Теги:
В мире , Украина , Comedy Club , Владимир Зеленский , Узбекистан
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