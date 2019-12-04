Двойник Зеленского сыграет президента в кино

Двойник Владимира Зеленского — автомеханик из Узбекистана Умид Исабаев сыграет президента Украины в сериале «Слуга народа». Сейчас двойник украинского лидера находится в Ялте, где обучается азам актёрского мастерства, там же будут проходить и съёмки.

Умид Исабаев на волне популярности сейчас может изменить всю свою жизнь, поэтому он принимает все предложения. Он согласен на всё: от участия в Comedy Club до съёмок в кино, пишет Mash. Сериал «Слуга народа» может стать для новоиспечённого артиста прорывным в открывшейся карьере.

Ранее News.ru сообщал, что Умиджон Исабаев, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, что спросил бы у главы государства. По его словам, схожесть с политиком он заметил, когда Зеленского избрали на его пост. Уроженец Узбекистана отметил, что теперь к нему часто подходят люди и просят сфотографироваться.