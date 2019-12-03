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Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ 

РИА Новости 2 часа назад
«На Украине есть только один народ»
Фото: РИА Новости
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, комментируя слова Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны, заявил, что на Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один — украинский. Запись заседания согласительного совета Рады опубликована на официальном канале парламента в YouTube.
"Я хотел бы отметить, что на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна. И я хотел бы всех уверить — если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить еще какие-то территории, то это только мечты", — заявил Разумков.
По его словам, Верховная рада будет прилагать максимум усилий для того, чтобы консолидировать украинское общество "вокруг тех, кто нас будет объединять".
"Это непростой путь, сегодня все слои населения, все органы власти должны сконцентрироваться именно на этом", — заключил спикер парламента.
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Несколько европейских стран, включая Венгрию и Румынию, активно критикуют украинский закон об образовании, ущемляющий права национальных меньшинств. Кроме того, в июле на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий его исключительное использование почти во всех сферах жизни.
Против закона выступала украинская оппозиция, критиковали его и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и изгоев, для которых существенно ограничены возможности учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Москва и Киев , Дмитрий Разумков , Вячеслав Володин , ООН , Госдума , Верховная Рада , Киев
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