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Предсказано наступление гибельного голода по всей Земле 

Lenta.ru
Предсказано наступление гибельного голода по всей Земле
Фото: Carlos Barria / Reuters
Международная группа ученых показала, что изменение климата приведет к значительному уменьшению сельскохозяйственных и морских ресурсов по всему миру, в результате чего может возникнуть глобальный голод. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Поскольку климатологи признают, что снизить выбросы углекислого газа в атмосферу в ближайшем будущем не удастся, а точка невозврата может быть уже пройдена, все чаще проводятся исследования, нацеленные на прогнозирование ситуации в текущем столетии. В новой работе ученые создали теоретическую модель, чтобы предсказать состояние двух основных источников продовольствия: сельского хозяйства и рыболовства.
Специалисты учитывали, в каких районах выращиваются и вылавливаются продукты питания, а также воздействие, которое климат может оказывать на эти районы. Например, увеличение глобальных температур окажется особенно губительным для тропиков, а в северных странах (Канада и Россия) условия могут стать более благоприятными для сельского хозяйства.
В наихудшем сценарии 90 процентов мирового населения будут жить в районах, где производство продуктов питания к концу столетия значительно упадет. В сельскохозяйственном секторе это снижение составит 25 процентов, а в рыболовстве — 60 процентов. При этом бедные страны будут в наибольшей степени уязвимы к глобальному потеплению.
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