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В мире

Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Активист Майдана Алексей Яремчук, который воевал в добровольческом нацбатальоне в Донбассе, рассказал о своем переезде в ФРГ. Интервью с ним опубликовал украинский портал «Корреспондент.net».
Яремчук с семьей переехали в Ганновер в 2017 году. По его словам, они хотели сделать это раньше, но его учеба в Полтаве не позволяла. Украинец рассказал, что в Германии родственники отнеслись негативно к их участию в войне на востоке страны, а некоторые из них и вовсе перестали общаться с семьей Яремчука. Мужчина устроился на немецкий мясокомбинат, где на него «накинулся с кулаками» коллега за истории о «волонтерстве на Майдане».
По словам украинца, в последнее время жизнь его семьи в Германии похожа на ад. Во всех местах города их узнают и упрекают, заявил Яремчук. Его родители оказались «на грани развода», в социальных сетях ему поступают угрозы, а с работы заставили уволиться после драки с коллегой. Он назвал жизнь в этой стране негативным опытом, а также заявил, что Германия не так близка к демократическим ценностям, как думали те, кто сидел «в палатках на Майдане».
Однако украинец не собирается возвращаться на родину из-за возможных проблем с работой, нестабильности и непредсказуемости президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что европейцы негативно относятся Майдану и предостерег всех, кто собирается мигрировать. Также Яремчук сообщил об оптимальном для него варианте — переехать в Канаду, где обосновалась украинская диаспора, но сейчас у него нет на это денег.
В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли более 100 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.
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Теги:
В мире , Видео , Майдан , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Ганновер , Германия , Полтава
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