Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад

Активист Майдана рассказал, как побег в ФРГ превратил его жизнь в ад

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине . Об этом пишет портал "Корреспондент.net".

По словам украинца, у его отца было гражданство Германии, но семья не собиралась переезжать из Полтавы , пока молодой человек учился. Яремчук вместе с отцом участвовал в киевских событиях 2013 года: оба жили в палаточном городке и, будучи медиками, следили за здоровьем участников протеста, а когда началась операция в Донбассе, отправились воевать в рядах добровольческих нацбатов.

Позднее семья переехала в Германию.

"Весь переезд с оформлением документов длился около года и в результате в июле 2017-го мы оказались в Ганновере", — рассказал Яремчук.

По его словам, жившие в Германии родственники отрицательно отнеслись к событиям на Украине, а участие в военной операции на востоке страны стало причиной разрыва отношений с двоюродными братьями. Алексей утверждает, что в интернете у него были друзья-немцы, поддерживавшие Майдан, но в реальной жизни сторонников этих событий оказалось очень мало.

"Самым удручающим в Ганновере в этот момент стал опыт общения с коллегами с мясокомбината, куда я устроился работать", — поделился мужчина.

По его словам, над ним постоянно издевались, а однажды словесная перепалка переросла в драку.

"Я вскользь вспомнил пару историй из жизни Майдана и объяснил некоторые тонкости волонтерской деятельности, а на меня с кулаками бросился коллега с обвинениями в нацизме", — пожаловался Алексей.

В результате конфликта он оказался в больнице с переломами носа и орбитальной кости. Его признали провокатором и заставили уволиться.

Кроме того, по словам Яремчука, ему постоянно угрожают в соцсетях и вымогают деньги за то, чтобы его контактные данные не оказались у недоброжелателей. "Последние полгода в Ганновере превратились для всей моей семьи в настоящий ад. Такое ощущение, что после рассказов об Украине нас занесли в черный список. Нас буквально узнают во всех учреждениях Ганновера и считают необходимым упрекнуть и задеть за живое", — сообщил мужчина. По его словам, сложившаяся ситуация поставила родителей на грань развода.

Алексей утверждает, что не хочет возвращаться на Украину из-за "непредсказуемости Зеленского" и нестабильности в стране. Кроме того, он посетовал на недоверие со стороны силовиков. Украинец также выразил уверенность, что не сможет найти работу в Полтаве.

При этом мужчина рассказал, что "друзья с Майдана" зовут его в Россию, но он опасается за свою безопасность. По мнению Яремчука, оптимальным решением для него является переезд в Канаду, где живет большая украинская община. Но для этого ему нужны деньги. Мужчина считает сложившуюся ситуацию безвыходной. Он заявил, что европейцы испытывают негатив к Майдану, и призвал помнить об этом всех, кто хочет мигрировать.