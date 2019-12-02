В ООН напомнили о долге США

США пока не смогли полностью погасить финансовую задолженность перед ООН

США заплатили часть взносов в бюджет ООН , однако задолженность за 2019 год остается. Об этом заявил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик "В течение последних нескольких недель США сделали несколько взносов общей суммой $563 млн в регулярный бюджет за предыдущие годы", — информировал он. При этом Дюжаррик подтвердил, что у Вашингтона остается задолженность за текущий год. В октябре генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о финансовом кризисе в ООН и ввел в штаб-квартире меры жесткой экономии. В том числе было ограничено время заседаний Генассамблеи и Совбеза, выключены несколько эскалаторов и даже фонтан перед зданием штаб-квартиры в Нью-Йорке. МИД РФ тогда заявили, что Вашингтон, игнорируя обязательства по взносам в бюджет организации, препятствует ее работе. Там также сообщили, что США стали главным неплательщиком на протяжении последнего времени, а долг Вашингтона перед регулярным бюджетом ООН превысил $1 млрд

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