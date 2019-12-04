Президент Польши призвал не считать Россию врагом НАТО

«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком контексте на саммите обсуждалась Россия, сообщает ТАСС.

«Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», — добавил президент.

«Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства. Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — сказал Дуда. «Но здесь речь не идет о какой-то враждебности», — подчеркнул он.