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Президент Польши призвал не считать Россию врагом НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 55 1 час назад
Президент Польши призвал не считать Россию врагом НАТО
Фото: РИА Новости
Россия не является врагом НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который прошел в Лондоне.
«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком контексте на саммите обсуждалась Россия, сообщает ТАСС.
«Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», — добавил президент.
«Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства. Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — сказал Дуда. «Но здесь речь не идет о какой-то враждебности», — подчеркнул он.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы или агрессии со стороны России.
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Теги:
В мире , НАТО и Россия , Анджей Дуда , Йенс Столтенберг , НАТО , ИТАР-ТАСС , Польша
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