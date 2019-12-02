Трамп рискует сдать позиции на саммите НАТО

Саммит НАТО , отрывающийся 3 декабря в Лондоне, рискует быть одним из самых напряжённых в истории блока. Лидеры ключевых стран Североатлантического альянса пришли ко встрече со множеством противоречий, и компромисс по ряду из них выглядит весьма маловероятным. НАТО сталкивается с серьёзными вызовами уже не только за пределами объединения, но и внутри него. Для России это открывает определённые обнадёживающие перспективы, но, как неоднократно подчёркивали эксперты, Москве стоит действовать крайне осторожно, чтобы обернуть процессы в Альянсе в свою пользу.

Двухдневная лондонская встреча президентов и глав правительств государств-членов НАТО станет юбилейной — в этом году блок отмечает 70-летие, — поэтому к мероприятию приковано повышенное внимание. Симптоматично, что именно к круглой дате Альянс пришёл, возможно, с самыми серьёзными внутренними проблемами за последние несколько лет.

Между Анкарой и Вашингтоном, в свою очередь, также накопились серьёзные противоречия, связанные, в первую очередь, с закупкой турками российских зенитных ракетных систем С-400. США в ответ на это даже пригрозили исключить Турцию из программы по истребителям F-35, но Эрдоган на попятную не пошёл. Это не осталось без внимания в Европе, а 2 декабря глава Минобороны Франции Флоранс Парли прямо заявила, что Вашингтон не должен навязывать своё оружие партнёрам по НАТО.

Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона статьи 5 Устава Альянса, обязывающей его членов придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы вынуждала их покупать американские вооружения, — сказала Парли.

Хотя слова французского министра и можно расценивать как косвенную поддержку в адрес Анкары, Эрдоган, отмечают зарубежные аналитики, остаётся «анфан террибль» для всего НАТО. Незадолго до лондонского саммита, как сообщает портал Al-Monitor, власти Турции приняли решение отказаться от участия в защите Польши и прибалтийских стран в рамках Альянса. Такой шаг якобы был предпринят в ответ на то, что НАТО не поддерживает турецкую операцию на севере Сирии. На этом фоне Анкара демонстрирует всё более тесное сотрудничество с Москвой — в том числе, и на сирийском треке, — что, конечно, едва ли устраивает военный Альянс.

Помимо противоречий между отдельными странами блока, острой проблемой остаётся и финансирование НАТО. Трамп неоднократно упрекал европейских партнёров в недостаточных тратах на нужды Альянса, намекая на то, что США могут в одностороннем порядке уменьшить свой взнос. Впрочем, по этому вопросу вроде бы достигнут компромисс: незадолго до лондонского саммита Столтенберг анонсировал, что американцы будут обеспечивать теперь не 22% натовского бюджета, а 16% — столько же, сколько Германия. Однако, чтобы понять, успокоят ли такие меры Вашингтон, стоит дождаться реакции президента США, известного своей непредсказуемостью в оценках.

На саммите НАТО зимой 2018 года Трампа почти угрожал покинуть Альянс, чтобы затем похвастаться, как убедил союзников выделять на оборону больше денег. Если таких риторических всплесков удастся избежать, это будет победой для большинства лидеров, — цитирует эксперта Лондонской школы экономики Джейкоба Паракиласа издание La Presse.

И, наконец, никуда не делись внешние вызовы для НАТО, включая угрозы со стороны Ирана, КНДР, нарастающую мощь Китая и, конечно, российский фактор. Макрон уже неоднократно выступал за диалог с Кремлём, к этому же призвал на днях и Столтенберг, а Эрдоган давно проводит условно пророссийскую политику. Но общей концепции по российскому направлению у Альянса по-прежнему нет, что не способствует стабилизации двусторонних отношений.