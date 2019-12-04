«Вернули, но не всех»: Зеленский хочет договоренностей с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита «нормандской четверки» будет достигнута договоренность об обмене пленными и заключенными до Нового года. Об этом пишет «Украинская правда».
По словам украинского лидера, он «действительно хочет» большого обмена по принципу «всех на всех».
«Моряки, политические пленные, мы вернули, но не всех … Я очень хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Поэтому для меня это гуманитарный, очень личный вопрос», — заявил Зеленский.
Также он рассказал, что проект итогового документа саммита в «нормандском формате» был согласован еще в сентябре, однако с тех пор многое изменилось, поэтому он хотел бы действий и «более развернутых ответов». Украинский лидер заявил, что обмен является первым вопросом, которой будут обсуждать лидеры России, Германии, Франции и Украины в ходе встречи.
Кроме того, на саммите рассмотрят вопросы о выводе из Донбасса «незаконных формирований», проведении там местных выборов и передачи контроля над российско-украинской границей Киеву, рассказал Зеленский.
27 ноября сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Обмен может быть проведен по формуле «всех на всех». При этом Киев может выдать 250 человек в обмен на 100 заключенных.
В предыдущий раз обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. Его провели по формуле «35 на 35». В рамках него были освобождены задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки, осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и другие заключенные.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.