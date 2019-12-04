«Вернули, но не всех»: Зеленский хочет договоренностей с РФ

Зеленский захотел договориться с Путиным об обмене заключенными до Нового года

По словам украинского лидера, он «действительно хочет» большого обмена по принципу «всех на всех».

«Моряки, политические пленные, мы вернули, но не всех … Я очень хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Поэтому для меня это гуманитарный, очень личный вопрос», — заявил Зеленский.

Также он рассказал, что проект итогового документа саммита в «нормандском формате» был согласован еще в сентябре, однако с тех пор многое изменилось, поэтому он хотел бы действий и «более развернутых ответов». Украинский лидер заявил, что обмен является первым вопросом, которой будут обсуждать лидеры России, Германии, Франции и Украины в ходе встречи.

Кроме того, на саммите рассмотрят вопросы о выводе из Донбасса «незаконных формирований», проведении там местных выборов и передачи контроля над российско-украинской границей Киеву, рассказал Зеленский.

27 ноября сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Обмен может быть проведен по формуле «всех на всех». При этом Киев может выдать 250 человек в обмен на 100 заключенных.

В предыдущий раз обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. Его провели по формуле «35 на 35». В рамках него были освобождены задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки, осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов , главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и другие заключенные.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.