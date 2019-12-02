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В мире

Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара 

Рамблер 1 час назад

Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара

Укрепление рубля — один из главных трендов этого года. О том, почему это происходит, и как Россия защищена от внешних шоков, рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике

Украинский блогер и медиа-аналитик Назар Приходько заявил, что два снайпера ВСУ, которых ликвидировали ополченцы ДНР с помощью минометного огня, были обнаружены якобы с помощью некоего «новейшего комплекса обнаружения», который появился у республики.

Российские военные пострадали при взрыве в Сирии

Военнослужащие Вооруженных сил России были ранены в Сирии. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.

Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма

Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Киева о начале разработки стратегии возвращения полуострова. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 2 декабря.

Зеленский заявил о недоверии к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не доверяет президенту России Владимиру Путину. Об этом украинский лидер сам заявил польскому изданию Wyborcza.

Дело МН17: появились новые доказательства теракта

Причиной крушения МН17 в небе над Донбассом стал теракт на борту авиалайнера. Об этом заявил российский эксперт Юрий Антипов.

Китай ввел санкции против США

Пекин вводит санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций в ответ на принятие закона по Гонконгу. Об этом на брифинге в понедельник заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей

В центре Москвы у 16-летней школьницы украли сумку Valentino за сто тысяч рублей.

В УЕФА отреагировали на скандал в российском футболе

Официальный сайт ФК "Спартак"
В Союзе Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали массовые задержания фанатов "Спартака" в Санкт-Петербурге перед матчем против "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

Ипотека в России рекордно подешевела

По итогам октября средняя ставка по жилищным кредитам в России снизилась до минимума за последние два года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.
Комментарии13 
Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Дмитрий Песков , Хуа Чуньин , Эльвира Набиуллина , Владимир Зеленский , Юрий Антипов , Владимир Путин , Министерство обороны , УЕФА , Спартак , МИД , Зенит , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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