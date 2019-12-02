Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара 

Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
Укрепление рубля — один из главных трендов этого года. О том, почему это происходит, и как Россия защищена от внешних шоков, рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Украинский блогер и медиа-аналитик Назар Приходько заявил, что два снайпера ВСУ, которых ликвидировали ополченцы ДНР с помощью минометного огня, были обнаружены якобы с помощью некоего «новейшего комплекса обнаружения», который появился у республики.
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Военнослужащие Вооруженных сил России были ранены в Сирии. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Киева о начале разработки стратегии возвращения полуострова. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 2 декабря.
Зеленский заявил о недоверии к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский не доверяет президенту России Владимиру Путину. Об этом украинский лидер сам заявил польскому изданию Wyborcza.
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Причиной крушения МН17 в небе над Донбассом стал теракт на борту авиалайнера. Об этом заявил российский эксперт Юрий Антипов.
Китай ввел санкции против США
Пекин вводит санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций в ответ на принятие закона по Гонконгу. Об этом на брифинге в понедельник заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей
В центре Москвы у 16-летней школьницы украли сумку Valentino за сто тысяч рублей.
В УЕФА отреагировали на скандал в российском футболе
Официальный сайт ФК "Спартак"
В Союзе Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали массовые задержания фанатов "Спартака" в Санкт-Петербурге перед матчем против "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.
Ипотека в России рекордно подешевела
По итогам октября средняя ставка по жилищным кредитам в России снизилась до минимума за последние два года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.