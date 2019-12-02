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«Переходили целыми ротами»: ополченка «Боня» рассказала о массовом дезертирстве украинских военных 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Ополченка о дезертирах ВСУ: «Переходили целыми ротами»
Фото: MARKIIAN LYSEIKO via www.imago-i, Globallookpress
Бывший снайпер ДНР рассказала, как ополченцы относятся к дезертирам ВСУ.
Бывший снайпер ДНР Илона Баневич с позывным «Боня» рассказала «Звезде» о случаях массового дезертирства украинских военнослужащих из ВСУ. Так, по ее словам, в 2014 году на сторону ДНР перешла целая бронетанковая рота. Похожие случаи происходили и годом позже — в Дебальцево.
«В 2014 году у нас целая бронетанковая рота перешла в Семеновке к нам. В 2015 году в Дебальцево переходили люди», — вспомнила «Боня» в программе «Открытый эфир».
По словам ополченки, причиной дезертирства часто становилось нежелание воевать. Молодые люди шли в бой под колоссальным давлением родных.
«Всякое бывает. Один рассказывает: "Вот моя родня от меня отказалась, я не хочу воевать". Я не знаю, как можно так промыть мозги людям, что если он попал в плен или раненый попал в плен — все, он не нужен, он предатель. Как может мать отказаться от ребенка только если он сдался, он ранен?», — выразила недоумение «Боня».
В ополчении к дезертирам относятся с пониманием. Как отметила «Боня», многие военные ДНР и ЛНР — это в прошлом рабочие, шахтеры, у которых есть свои дети примерно такого же возраста как украинские призывники.
«У нас ополчение — это шахтеры, у которых есть дети, внуки. Как они поднимут оружие на пацана, который идет с поднятыми руками?», — объяснила «Боня».
Баневич также добавила, что многие украинские дезертиры служат в рядах ополчения и по сей день и даже получили паспорта ДНР.
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Теги:
В мире , Дебальцево
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