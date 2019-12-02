Ополченка о дезертирах ВСУ: «Переходили целыми ротами»

«Переходили целыми ротами»: ополченка «Боня» рассказала о массовом дезертирстве украинских военных

Бывший снайпер ДНР рассказала, как ополченцы относятся к дезертирам ВСУ.

Бывший снайпер ДНР Илона Баневич с позывным «Боня» рассказала «Звезде» о случаях массового дезертирства украинских военнослужащих из ВСУ. Так, по ее словам, в 2014 году на сторону ДНР перешла целая бронетанковая рота. Похожие случаи происходили и годом позже — в Дебальцево

«В 2014 году у нас целая бронетанковая рота перешла в Семеновке к нам. В 2015 году в Дебальцево переходили люди», — вспомнила «Боня» в программе «Открытый эфир».

По словам ополченки, причиной дезертирства часто становилось нежелание воевать. Молодые люди шли в бой под колоссальным давлением родных.

«Всякое бывает. Один рассказывает: "Вот моя родня от меня отказалась, я не хочу воевать". Я не знаю, как можно так промыть мозги людям, что если он попал в плен или раненый попал в плен — все, он не нужен, он предатель. Как может мать отказаться от ребенка только если он сдался, он ранен?», — выразила недоумение «Боня».

В ополчении к дезертирам относятся с пониманием. Как отметила «Боня», многие военные ДНР и ЛНР — это в прошлом рабочие, шахтеры, у которых есть свои дети примерно такого же возраста как украинские призывники.

«У нас ополчение — это шахтеры, у которых есть дети, внуки. Как они поднимут оружие на пацана, который идет с поднятыми руками?», — объяснила «Боня».

Баневич также добавила, что многие украинские дезертиры служат в рядах ополчения и по сей день и даже получили паспорта ДНР.