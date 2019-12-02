Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике

Убитые в Донбассе снайперы ВСУ были обнаружены с помощью неких «штук», появившихся на вооружении ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в Facebook украинский блогер и медиа-аналитик Назар Приходько, передает «Взгляд».

По словам Приходько, 30 ноября снайперы Киевского ЦСО «Альфа» СБУ Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев выполняли «контрснайперские задачи» в «серой зоне» и погибли в результате прицельного минометного огня.

Блогер отметил, что снайперы «не очень-то и хотят работать» в том районе, где погибли Каплунов и Волочаев, из-за неких «штук».

«Штука — это новейший комплекс обнаружения стоимостью 400 тыс. долларов! Кроме этого, у них теперь есть «штука», которая считывает ВСЕ мессенджеры», — пояснил он.

По словам Приходько, снайперов «просто запеленговали».

Блогер отметил, что минометы против снайперов задействуются, только если расстояние до них превышает 1,8 тысячи метров.

«Выявить снайперов ЦСО «Альфа» с такого расстояния без специальной аппаратуры — практически невозможно», — утверждает Приходько.

Накануне народная милиция ДНР сообщила о снайперском обстреле с украинской стороны, в результате которого погибли двое военнослужащих ДНР и один получил ранения. В ведомстве сообщили, что «в ходе вынужденного контрснайперского огня враг понес потери — трое убиты и двое ранены».