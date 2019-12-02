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Украина

Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике 

Рамблер 9 минут назад
Убитые в Донбассе снайперы ВСУ были обнаружены с помощью неких «штук», появившихся на вооружении ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в Facebook украинский блогер и медиа-аналитик Назар Приходько, передает «Взгляд».
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По словам Приходько, 30 ноября снайперы Киевского ЦСО «Альфа» СБУ Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев выполняли «контрснайперские задачи» в «серой зоне» и погибли в результате прицельного минометного огня.
Блогер отметил, что снайперы «не очень-то и хотят работать» в том районе, где погибли Каплунов и Волочаев, из-за неких «штук».
«Штука — это новейший комплекс обнаружения стоимостью 400 тыс. долларов! Кроме этого, у них теперь есть «штука», которая считывает ВСЕ мессенджеры», — пояснил он.
По словам Приходько, снайперов «просто запеленговали».
Блогер отметил, что минометы против снайперов задействуются, только если расстояние до них превышает 1,8 тысячи метров.
«Выявить снайперов ЦСО «Альфа» с такого расстояния без специальной аппаратуры — практически невозможно», — утверждает Приходько.
Накануне народная милиция ДНР сообщила о снайперском обстреле с украинской стороны, в результате которого погибли двое военнослужащих ДНР и один получил ранения. В ведомстве сообщили, что «в ходе вынужденного контрснайперского огня враг понес потери — трое убиты и двое ранены».
Комментарии958 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , СБУ
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