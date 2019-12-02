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Зеленский предложил переехать гражданам Украины, которые «за Россию» 

Вечерняя Москва 35 минут назад
«Те, кто за Россию, могут переехать»
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Украины, которым импонирует позиция России, переехать. Это заявление он сделал в интервью европейским изданиям, сообщает ФАН.
— Те, кто за Россию, могут переехать. Россия распространяет паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить, — пояснил он.
Также он назвал сограждан, у которых есть паспорт РФ, «сбившимися с пути». Зеленский подчеркнул, что не собирается «биться» за людей, которые считают себя русскими.
Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе напрямую зависит от политического решения президента Украины, который, по его словам, пока не демонстрирует готовности завершить гражданскую войну.
Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Через год в Минске приняли ряд мер по урегулированию конфликта. Например, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, а также полное прекращение огня. За целых четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из указанных в документе пунктов.
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Комментарии2 
Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский
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