Зеленский предложил переехать гражданам Украины, которые «за Россию»

— Те, кто за Россию, могут переехать. Россия распространяет паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить, — пояснил он.

Также он назвал сограждан, у которых есть паспорт РФ, «сбившимися с пути». Зеленский подчеркнул, что не собирается «биться» за людей, которые считают себя русскими.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе напрямую зависит от политического решения президента Украины, который, по его словам, пока не демонстрирует готовности завершить гражданскую войну.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Через год в Минске приняли ряд мер по урегулированию конфликта. Например, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, а также полное прекращение огня. За целых четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из указанных в документе пунктов.