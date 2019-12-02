Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»

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Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать «ценного свидетеля» по делу MH 17 

Lenta.ru + ещё 4 50 минут назад
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовать свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимира Цемаха. Соответствующий релиз опубликован на сайте ведомства.
В тексте отмечается, что ранее прокуратура направила России просьбу о предварительном аресте и экстрадиции Цемаха, напомнив, что он не является ее гражданином. Подчеркивается, что Россия тянула с ответом, позволив ему вернуться в ДНР после состоявшегося обмена в сентябре. Таким образом, считают в Голландии, Москва нарушила Европейскую конвенцию о выдаче.
В начале октября Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь найти Цемаха. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Цемаха уже допрашивали на территории Украины перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными 7 сентября, власти Нидерландов пытались предотвратить его выдачу.
Цемах — экс-начальник ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики. Его задержали 4 июля в его доме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские спецслужбы считают мужчину причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.
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Комментарии139 
Теги:
В мире , Видео , Владимир Цемах , Владимир Зеленский , Генпрокуратура РФ , Нидерланды
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