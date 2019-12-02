Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Азия
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное
Наука
В российских городах объявили режим «черного неба»
В российских городах объявили режим «черного неба»
Общество

Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля» 

Рамблер + ещё 4 9 минут назад
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовать подозреваемого по делу о крушении «Боинга» в Донбассе Владимира Цемаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Правда про MH17: Цемах решился дать показания
В прокуратуре напомнили, что направляла российским властям просьбу о предварительном аресте Цемаха, который подозревается в причастности к крушению, но пока без предъявления обвинений.
Однако Россия не выполнила просьбу Нидерландов и позволила Цемаху покинуть территорию страны и выехать в ДНР. По словам представителей ведомства, «РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче».
Владимир Цемах — бывший командир ПВО ополченцев ДНР. В июне 2019 года он был похищен с территории самопровозглашенной республики украинскими спецслужбами и провел несколько месяцев в СИЗО, где его допрашивали в том числе представители Совместной следственной группы (ССГ). В сентябре Цемах был отправлен в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами.
Комментарии314 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Владимир Цемах , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил 144
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г» 178
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное 69
В российских городах объявили режим «черного неба»
В российских городах объявили режим «черного неба» 1
Школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей
Школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей 1
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
00:15
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
Армия
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
00:57
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
Криминал Происшествия
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
05:00
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Азия В мире
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
00:32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска Армия
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
03:03
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика Украина
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение