Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля» 

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовать подозреваемого по делу о крушении «Боинга» в Донбассе Владимира Цемаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
В прокуратуре напомнили, что направляла российским властям просьбу о предварительном аресте Цемаха, который подозревается в причастности к крушению, но пока без предъявления обвинений.
Однако Россия не выполнила просьбу Нидерландов и позволила Цемаху покинуть территорию страны и выехать в ДНР. По словам представителей ведомства, «РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче».
Владимир Цемах — бывший командир ПВО ополченцев ДНР. В июне 2019 года он был похищен с территории самопровозглашенной республики украинскими спецслужбами и провел несколько месяцев в СИЗО, где его допрашивали в том числе представители Совместной следственной группы (ССГ). В сентябре Цемах был отправлен в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами.