Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»

прокуратуре напомнили, что направляла российским властям просьбу о предварительном аресте Цемаха, который подозревается в причастности к крушению, но пока без предъявления обвинений.

Однако Россия не выполнила просьбу Нидерландов и позволила Цемаху покинуть территорию страны и выехать в ДНР. По словам представителей ведомства, «РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче».