План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»

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В Раде назвали план Б Зеленского «планом Г» 

RT на русском 37 минут назад
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что план Б Зеленского в реальности является «планом Г».
Об этом сообщает «112 Украина».
«Вы знаете, президент только что сказал, что у него есть план Б. Я всё время слышал про этот план Б, но не знал, в чём суть этого плана. Но сейчас Зеленский сказал, у него есть план Б и заключается он в следующем, я цитирую президента: «оставить все, как есть». Вы знаете, это — не план Б, это план Г», — сказал он.
По его словам, без мира на Украине не будет развиваться экономика, а тарифы сохранятся на нынешнем уровне.
Зеленский заявил о «плане Б» по Донбассу<br/>
«Без мира нашей страны не будет, без мира не будет экономики, без мира не будет нормальных тарифов. Мир нужен, чтоб развиваться», — добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на план А по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он говорил о наличии у него плана Б и подчёркивал, что «мой план Б не состоит в том, чтобы всё оставалось так, как сейчас».
В октябре глава Украины сообщил о наличии у Киева плана Б по Донбассу, но не стал раскрывать детали.
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Комментарии17 
Теги:
В мире , Видео , Украина , Вадим Рабинович , Верховная Рада
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