Грета Тунберг опоздала на климатический саммит ООН

По данным издания, в настоящее время 16-летняя активистка пока находится на борту катамарана в Атлантическом океане. Она должна приехать лишь 3 декабря в Лиссабон, откуда направится на саммит ООН.

Как отмечается, Тунберг опаздывает на саммит, из-за того, что изначально его хотели проводить в Чили, но впоследствии поменяли место проведения на Мадрид.

По словам самой активистки, на саммите будут другие защитники природы, которые расскажут о важном.

"Мой голос не является незаменимым", — подчеркнула Тунберг.

Ожидается, что представители более чем 190 стран примут участие в 25-м саммите ООН по климату.