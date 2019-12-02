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Грета Тунберг опоздала на климатический саммит ООН 

Газета.Ru 1 час назад
Грета Тунберг опоздала на климатический саммит ООН
Фото: РИА Новости
Шведская экоактивистка Грета Тунберг опоздала на начало саммита ООН по климату в испанском Мадриде. Об этом сообщает Die Welt.
По данным издания, в настоящее время 16-летняя активистка пока находится на борту катамарана в Атлантическом океане. Она должна приехать лишь 3 декабря в Лиссабон, откуда направится на саммит ООН.
Как отмечается, Тунберг опаздывает на саммит, из-за того, что изначально его хотели проводить в Чили, но впоследствии поменяли место проведения на Мадрид.
По словам самой активистки, на саммите будут другие защитники природы, которые расскажут о важном.
"Мой голос не является незаменимым", — подчеркнула Тунберг.
Ожидается, что представители более чем 190 стран примут участие в 25-м саммите ООН по климату.
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Теги:
В мире , Экология , Грета Тунберг , ООН , Мадрид
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