Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
В мире
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Азия
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире

Зеленскому предложили запретить Apple на Украине 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
На Украине предложили запретить Apple
Фото: РИА Новости
Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием запретить в стране продукцию американской корпорации Apple появилась на сайте главы государства.
«Требую немедленно запретить деятельность Apple на Украине, запретить их продукцию, ее ввоз. Приравнять iPhone к георгиевской ленточке. Создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств», — говорится в петиции.
Ее автором выступил гражданин Украины Роман Максимчук.
Обращение поддержали 648 человек из 25 тысяч необходимых для ее официального рассмотрения главой государства. До конца сбора подписей осталось 89 дней.
27 ноября сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является территорией России. Этот вопрос поднимался на обсуждении российских парламентариев с представителями Apple в мае текущего года.
После этого украинские дипломаты обратились в Государственный департамент США с призывом «исправить некорректное обозначение». Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко сравнил решение Apple с «кражей идей злейшим врагом, а кому-то все равно».
30 ноября в Apple пояснили, что компания всегда указывала Крым украинским за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Последние новости
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными Путин запустил «Силу Сибири» Путин запустил «Силу Сибири» Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Комментарии1 
Теги:
В мире , Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Госдеп США , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля» 365
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил 146
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г» 179
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное 73
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
00:15
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
Армия
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
00:57
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
Криминал Происшествия
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
05:00
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Азия В мире
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
00:32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска Армия
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
03:03
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение