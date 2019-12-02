На Украине предложили запретить Apple

Зеленскому предложили запретить Apple на Украине

«Требую немедленно запретить деятельность Apple на Украине, запретить их продукцию, ее ввоз. Приравнять iPhone к георгиевской ленточке. Создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств», — говорится в петиции.

Ее автором выступил гражданин Украины Роман Максимчук.

Обращение поддержали 648 человек из 25 тысяч необходимых для ее официального рассмотрения главой государства. До конца сбора подписей осталось 89 дней.

27 ноября сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является территорией России. Этот вопрос поднимался на обсуждении российских парламентариев с представителями Apple в мае текущего года.

После этого украинские дипломаты обратились в Государственный департамент США с призывом «исправить некорректное обозначение». Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко сравнил решение Apple с «кражей идей злейшим врагом, а кому-то все равно».

30 ноября в Apple пояснили, что компания всегда указывала Крым украинским за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей.