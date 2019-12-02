На Украине отказались верить в существование малых народов

В Верховной Раде отказались верить в существование малых народов на Украине

Таким образом он ответил своему российскому коллеге — спикеру Госдумы Вячеславу Володину , который предрек дальнейший распад Украины, если Киев продолжит политику притеснения малых народов. Разумков считает этот прогноз неверным, потому что в стране «нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ».

При этом Разумков отметил, что «украинский народ» является многонациональным и может говорить на разных языках, но все равно остается одним народом. Он считает, что заявления о том, что от Украины «будут отваливаться, отходить, теряться еще какие-то территории» — не более, чем мечты.

Заявление Володина, в котором он констатировал нарушение на Украине прав русских, поляков и венгров и других нацменьшинств, вызвало на Украине бурную реакцию. Его слова раскритиковал глава МВД Украины Арсен Аваков , он также назвал спикера Госдумы «очередным русским дураком». Украинский заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что слова российского политика нацелены на разжигание межнациональной вражды на Украине.

Кроме того, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова принять «пару областей» России для «восстановления исторической справедливости, демократического управления» и «внедрения европейских стандартов жизни». Это заявление вызвало негативную реакцию уже в России.

Согласно данным последней переписи населения на Украине, которая была проведена в 2001 году, украинцы составляют порядка 78 процентов населения страны. При этом украинский язык считают родным только 67 процентов населения. Самым крупным нацменьшинством на Украине считаются русские, доля которых в населении страны составляет более 17 процентов. Кроме того, в стране компактно проживают венгры, румыны, поляки, евреи, молдаване и представители других народов.