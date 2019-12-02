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В Верховной Раде отказались верить в существование малых народов на Украине 

Lenta.ru 54 минуты назад
На Украине отказались верить в существование малых народов
Фото: РИА Новости
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине не существует национальных меньшинств. С таким заявлением он выступил в ходе заседания согласительного совета парламента, его слова передает «РБК-Украина».
Таким образом он ответил своему российскому коллеге — спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который предрек дальнейший распад Украины, если Киев продолжит политику притеснения малых народов. Разумков считает этот прогноз неверным, потому что в стране «нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ».
При этом Разумков отметил, что «украинский народ» является многонациональным и может говорить на разных языках, но все равно остается одним народом. Он считает, что заявления о том, что от Украины «будут отваливаться, отходить, теряться еще какие-то территории» — не более, чем мечты.
Заявление Володина, в котором он констатировал нарушение на Украине прав русских, поляков и венгров и других нацменьшинств, вызвало на Украине бурную реакцию. Его слова раскритиковал глава МВД Украины Арсен Аваков, он также назвал спикера Госдумы «очередным русским дураком». Украинский заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что слова российского политика нацелены на разжигание межнациональной вражды на Украине.
Кроме того, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова принять «пару областей» России для «восстановления исторической справедливости, демократического управления» и «внедрения европейских стандартов жизни». Это заявление вызвало негативную реакцию уже в России.
Согласно данным последней переписи населения на Украине, которая была проведена в 2001 году, украинцы составляют порядка 78 процентов населения страны. При этом украинский язык считают родным только 67 процентов населения. Самым крупным нацменьшинством на Украине считаются русские, доля которых в населении страны составляет более 17 процентов. Кроме того, в стране компактно проживают венгры, румыны, поляки, евреи, молдаване и представители других народов.
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Теги:
В мире , Политика , Украина , Дмитрий Кулеба , Дмитрий Разумков , Арсен Аваков , Вячеслав Володин , Госдума , МВД , Верховная Рада , РБК-Украина , Киев
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