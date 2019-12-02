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В МИД Германии выступили за «окно диалога» с Россией 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
В Германии выступили за «окно диалога» с Россией
Фото: РИА Новости
НАТО по-прежнему готова протянуть руку России, Берлин в рамках текущих решений альянса выступает за "окно диалога" с Москвой, заявил РИА Новости госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен.
"Рука НАТО в сторону России остается протянутой. В рамках текущих решений НАТО Германия выступает за то, чтобы сохранять окно диалога с Россией открытым и сделать переговоры предметными. Но Россия также должна внести свой вклад в это", — заявил госминистр.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на планируемой 3-4 декабря в Лондоне встрече лидеров стран НАТО, как ожидается, будет подниматься вопрос координации политики в отношении РФ и ситуации после распада договора по РСМД.
Тема отношений НАТО и России обязательно будет обсуждаться на встрече лидеров альянса в Лондоне, заявил журналистам на прошлой неделе высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, Россия будет предметом "интереса и обеспокоенности" на саммите, в частности, "угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза, исходящие от России, являются поводом для очень глубокого беспокойства для многих членов и, определенно, для нас".
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил в понедельник посол РФ в Великобритании Андрей Келин. В преддверии саммита НАТО глава российского диппредставительства подчеркнул, что слова об угрозе, исходящей от России, являются своего рода "фейком", поскольку РФ даже не наращивает свои военные силы у границ западных стран. Однако Москва внимательно следит за действиями Североатлантического альянса и реагирует на них.
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Теги:
В мире , Европа , Политика , Андрей Келин , Нильс Аннен , Йенс Столтенберг , МИД , Администрация США , НАТО , РИА Новости , Германия , Москва
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