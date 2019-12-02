Зеленский заявил о недоверии Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не доверяет президенту России Владимиру Путину. Об этом украинский лидер сам заявил польскому изданию Wyborcza.

Журналист спросил Зеленского, доверяет ли тот Путин. Президент Украины ответил, что нет такого политика, которому он бы доверял. Более того, Зеленский, отметив, что пришел в политику из бизнеса, высказал мнение, что доверия в политике быть не может вовсе.

«Зато у каждого есть свои интересы», — заявил он.

Зеленский добавил, что, будучи школьником, любил математику за то, что там ему было все понятно, а неизвестных в задачах, которые требовалось решать, было одно или два. В политике же, по его словам, неизвестное — все.

Сегодня, как ранее сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский также заявил, что в ходе ближайшего саммита в нормандском формате может поднять вопрос о соглашении о транзите российского газа через территорию Украины. Он назвал этот вопрос не только экономическим, но и политическим, и выразил надежду на подписание 10-летнего соглашения.