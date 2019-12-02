В ДНР решили отказаться от украинского языка 

Глава ДНР Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком республики. Об этом сообщается на сайте Народного совета ДНР.
Пушилин предложил внести соответствующие изменения в Конституцию. Сейчас основной закон ДНР предполагает наличие двух государственных языков — русского и украинского.
В народном совете отметили, что использование украинского языка как государственного «до сих пор не нашло практической реализации».
Также власти планируют внести изменения, касающиеся русского языка, в закон ДНР «Об образовании».
«Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией», — подчеркивается в сообщении.
Как писал «Рамблер», в феврале 2018-го на Украине признали неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики». После вступления этого закона в силу в 2012 году в некоторых областях страны русский язык получил статус регионального.
В 2018 году Верховная Рада также одобрила закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий сотрудников государственных организаций и банков общаться на рабочем месте только на украинском языке.
Кроме того, в стране действует закон о языковых квотах на телевидении, по которому 75 процентов эфира необходимо заполнять контентом на украинском языке. За нарушения телекомпаниям грозят штрафы.