Преемница Меркель рассказала о планах России на Балканах

Министр обороны Германии , глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о пристальном внимании России Китая к западным Балканам. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Политик отметила, что Россия пытается использовать в регионе такие же методы влияния, что и в странах Прибалтики, не уточнив их содержание. Она также подчеркнула, что в НАТО осведомлены о деятельности Москвы.

В это же время страны НАТО, по словам министра, рассчитывают на дальнейшую ориентацию Косова на этот альянс.

Другой проблемой для Балкан Крамп-Карренбауэр назвала возвращение в регион экстремистов, которые перед этим воевали в Сирии.

В июле после нескольких приступов дрожи Ангелы Меркель во время официальных мероприятий члены ХДС рассказали, что в рядах партии все чаще звучит мнение, что канцлеру, возможно, стоит покинуть свой пост. Указывалось, что подобные споры поддерживают в том числе сторонники Крамп-Карренбауэр. Они считают, что канцлер не дает преемнице достаточно свободы для действий.

Крамп-Карренбауэр в декабре 2018 года сменила на посту лидера ХДС Меркель, руководившую партией 18 лет.