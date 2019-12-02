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Преемница Меркель рассказала о планах России на Балканах 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Преемница Меркель рассказала о планах России на Балканах
Фото: Reuters
Министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о пристальном внимании России и Китая к западным Балканам. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Политик отметила, что Россия пытается использовать в регионе такие же методы влияния, что и в странах Прибалтики, не уточнив их содержание. Она также подчеркнула, что в НАТО осведомлены о деятельности Москвы.
В это же время страны НАТО, по словам министра, рассчитывают на дальнейшую ориентацию Косова на этот альянс.
Другой проблемой для Балкан Крамп-Карренбауэр назвала возвращение в регион экстремистов, которые перед этим воевали в Сирии.
В июле после нескольких приступов дрожи Ангелы Меркель во время официальных мероприятий члены ХДС рассказали, что в рядах партии все чаще звучит мнение, что канцлеру, возможно, стоит покинуть свой пост. Указывалось, что подобные споры поддерживают в том числе сторонники Крамп-Карренбауэр. Они считают, что канцлер не дает преемнице достаточно свободы для действий.
Крамп-Карренбауэр в декабре 2018 года сменила на посту лидера ХДС Меркель, руководившую партией 18 лет.
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Теги:
В мире , Европа , НАТО , Германия , Китай
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