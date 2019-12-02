Зеленский озвучил предложение по Крыму

Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США

Зеленский предложил новый формат переговоров: Украина, Россия и США. По его словам, этот вопрос он поднимет во время встречи лидеров нормандской четверки 9 декабря в Париже.

«Я спрошу на саммите, можем ли мы поговорить о Крыме в таком кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-либо формат», — заявил он.

Зеленский добавил, что рассчитывает на возвращение Крыма.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.

Как сообщал «Рамблер», в сентябре Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН . После переговоров украинский президент заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым. Президент США назвал встречу «фантастической», но ее деталей не привел.

При этом СМИ писали, что на встрече G7 Трамп назвал Крым российским, отметив, что там все говорят по-русски.