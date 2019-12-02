Зеленский озвучил предложение по Крыму

Зеленский предложил провести переговоры по Крыму с участием США

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США», — пояснил глава государства.

Он добавил, что на предстоящей 9 декабря встрече в «нормандском формате» спросит, «можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу».

«Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат… Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — заключил Зеленский.