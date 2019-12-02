Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Политика
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США
В мире
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии
Происшествия
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией
Оружие

Зеленский рассказал о своем несогласии с минскими соглашениями 

Lenta.ru + ещё 3 30 минут назад
Зеленский рассказал о несогласии с минскими соглашениями
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не согласен с заключенными в 2015 году минскими соглашениями. Об этом глава государства сказал в интервью западным СМИ, его слова приводит «Интерфакс-Украина».
В частности, украинского лидера не устраивает прописанный в договоренностях порядок урегулирования конфликта. Он отмечает, что перед тем как получить контроль на российско-украинской границей, Киев обязан провести в Донбассе выборы, что на Украине считают неприемлемым.
«Я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске», — отметил он.
Зеленский указывает, что выборы в Донбассе должны пройти в соответствии с украинским законодательством, которое исключает присутствие вооруженных людей в регионе. Также он указал на необходимость участия в выборах украинских партий, и возможность для их посещения наблюдателями, журналистами, ОБСЕ и ЦИК.
«Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там», — подчеркнул он.
Украинский лидер считает, что для соблюдения этих условий Киев должен получить контроль над границей до выборов.
«Это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придем к его обсуждению», — отметил Зеленский.
Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.
Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, возобновление выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий, принятие закона, запрещающего преследование и наказание участвовавших в конфликте лиц, а также закона об особом статусе региона.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Последние новости
Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре На Украине выразили готовность принять «пару» российских областей На Украине выразили готовность принять «пару» российских областей
Комментарии1 
Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , ОБСЕ , Центризбирком России , Интерфакс , Киев , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине 229
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США 18
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии 202
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией 592
Украина собралась «принять пару областей» России
Украина собралась «принять пару областей» России 578
Видео
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
05:00
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
В мире Политика
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
02:05
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
Политика В мире
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
03:54
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение