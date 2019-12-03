Первая леди США показала рождественский интерьер Белого дома

Видео с оформлением резиденции президента США опубликовано в Twitter Меланьи и Белого дома.

"Дух Америки сияет в Белом доме", — написала Меланья.

Главным цветом праздничного убранства стал белый с вкраплениями красного.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd— Melania Trump (@FLOTUS) 2 de dezembro de 2019

В помещениях Белого дома установлены рождественские ели. Также в резиденции можно увидеть стол с макетами моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско, Белого дома и статуи Свободы.

В Зеленой комнате Белого дома находятся адвент-календари. Лестницы украшены хвойными гирляндами с зелеными бантами. Камин в парадной столовой декорирован красными розами.