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Савченко рассказала о поступающих ей предложениях выйти замуж 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
Савченко рассказала о предложениях выйти замуж
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что регулярно получает предложения руки и сердца. Об этом политик рассказала в интервью журналистам телеканала «1+1», запись которого опубликована на You-Tube-канале «Світське життя».
По словам Савченко, вступить в брак ей предлагают самые разные мужчины — политики, бизнесмены, военные, простые рабочие и даже бандиты. При этом она указала и на препятствие для начала семейной жизни — возбужденное в ее отношении уголовное дело за подготовку террористического акта.
«Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу», — рассказала она.
Разговор Савченко с журналистами произошел во время банкета по случаю дня рождения журналиста Дмитрия Гордона, куда политик пришла в женственном наряде, став поводом для насмешек в соцсетях.
В марте 2018 года Савченко была задержана в Киеве. Ее заподозрили в подготовке теракта в центре украинской столицы и покушений на представителей украинской власти, в том числе на Порошенко. В качестве доказательств СБУ предоставила видео, на котором депутат обсуждает госпереворот с бывшим руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, которого также обвинили в подготовке покушения на экс-президента Петра Порошенко и незаконном хранении оружия.
16 апреля Савченко и Рубана освободили из-под стражи по решению суда. В день их освобождения занимавший на тот момент должность генпрокурора Юрий Луценко заявил, что снятие меры пресечения не означает снятие с них обвинений. Кроме того, он отмечал, что считает доказательства их вины достаточными.
В 2016 году украинская летчица Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин. После возвращения на Украину Савченко занялась политикой и стала депутатом Верховной Рады. Однако переизбраться в парламент на выборах 2019 года ей не удалось — за Савченко отдали голос только восемь человек.
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Теги:
В мире , Украина , Юрий Луценко , Антон Волошин , Владимир Рубан , Петр Порошенко , Надежда Савченко , Владимир Путин , Игорь Корнелюк , Дмитрий Гордон , СБУ , Верховная Рада , ВГТРК
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