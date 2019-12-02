Савченко рассказала о предложениях выйти замуж

Савченко рассказала о поступающих ей предложениях выйти замуж

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что регулярно получает предложения руки и сердца. Об этом политик рассказала в интервью журналистам телеканала «1+1», запись которого опубликована на You-Tube-канале «Світське життя».

По словам Савченко, вступить в брак ей предлагают самые разные мужчины — политики, бизнесмены, военные, простые рабочие и даже бандиты. При этом она указала и на препятствие для начала семейной жизни — возбужденное в ее отношении уголовное дело за подготовку террористического акта.

«Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу», — рассказала она.

Разговор Савченко с журналистами произошел во время банкета по случаю дня рождения журналиста Дмитрия Гордона , куда политик пришла в женственном наряде, став поводом для насмешек в соцсетях.

В марте 2018 года Савченко была задержана в Киеве. Ее заподозрили в подготовке теракта в центре украинской столицы и покушений на представителей украинской власти, в том числе на Порошенко . В качестве доказательств СБУ предоставила видео, на котором депутат обсуждает госпереворот с бывшим руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном , которого также обвинили в подготовке покушения на экс-президента Петра Порошенко и незаконном хранении оружия.

16 апреля Савченко и Рубана освободили из-под стражи по решению суда. В день их освобождения занимавший на тот момент должность генпрокурора Юрий Луценко заявил, что снятие меры пресечения не означает снятие с них обвинений. Кроме того, он отмечал, что считает доказательства их вины достаточными.